banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Denize sıfır stat
Denize sıfır stat
Ballon D'Or adayları açıklandı
Ballon D'Or adayları açıklandı
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1

Başkan Oğuz’dan minik öğrencilere satranç takımı

Ankara Kahramankazan şehir merkezinde önünden geçtiği ilkokulun öğrencileri tarafından okula davet edilen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, okul bahçesinde sohbet ettiği miniklere satranç takımı hediye etti. Oğuz’a derslerine çok çakılacakları sözü veren minik öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi.

ANKARA 09.10.2021, 11:43
Başkan Oğuz’dan minik öğrencilere satranç takımı

Ankara Kahramankazan şehir merkezinde önünden geçtiği ilkokulun öğrencileri tarafından okula davet edilen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, okul bahçesinde sohbet ettiği miniklere satranç takımı hediye etti. Oğuz’a derslerine çok çakılacakları sözü veren minik öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehir merkezindeki ziyaretleri sırasında önünden geçtiği Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri tarafından okulun bahçesine davet edildi. Öğrencilerin bu isteğini kırmayan Oğuz, teneffüste olan öğrencilerin yanına gitti. Oğuz, burada bir süre sohbet ettiği öğrencilere bir isteklerğnin olup olmadığını sordu. Öğrenciler bunun üzerine Oğuz’dan kendilerine satranç takımı hediye etmesini istedi. Başkan Oğuz da öğrencilere satranç takımı hediye ederek, onlardan derslerine çok çalışmalarını istedi. Oğuz’a derslerine çok çakılacakları sözü veren minik öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi.

Öğrencilerimizin emrindeyiz

Başkan Oğuz, Kahramankazan’ın bir eğitim kenti olduğunu belirterek, yaklaşık 57 bin nüfuslu ilçelerinde 13 bine yakın öğrenci ve bine yakın da öğretmen bulunduğunu söyledi. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak öğrenci, öğretmen ve velilerin her zaman emrinde olduklarını kaydetti. Çocukların spor ve zihinsel aktivitelerini zenginleştirebilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oğuz, “Ülkemizin ve dünyamızın geleceği olan öğrencilerimizle her karşılaştığımızda zihinsel aktivitelerini zenginleştirmek için onlara satranç takımlarımızı hediye ediyoruz. Yavrularımız, ciğerparelerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1