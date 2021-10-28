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Başkan Oğuz’dan Milli Eğitim Bakanı Öztürk’e ziyaret

Ankara’nın Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Öztürk’ü ziyaret etti. Kahramanakazan’daki eğitim ve eğitim yatırımlarının masaya yatırıldığı görüşmede, ilçeye kazandırılacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

ANKARA 28.10.2021, 12:36
Başkan Oğuz’dan Milli Eğitim Bakanı Öztürk’e ziyaret

Ankara’nın Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Öztürk’ü ziyaret etti. Kahramanakazan’daki eğitim ve eğitim yatırımlarının masaya yatırıldığı görüşmede, ilçeye kazandırılacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bir süre önce gerçekleşen kabine değişikliği sonrasında göreve atanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Oğuz’a ziyareti sırasında AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam ve Arife Düzgün Polat da eşlik etti. Başkan Oğuz, yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiği Bakan Öztürk’e çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Oğuz, ilçelerindeki eğitim çalışmaları hakkında Bakan Öztürk’e kapsamlı bilgi verdi. Kahramankazan’ın eğitim alanındaki potansiyelinin masaya yatırıldığı görüşmede, bu alanda ilçeye kazandırılabilecek yeni yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Oğuz ayrıca ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin de Bakan Öztürk’e bilgi verdi.

Bakan Öztürk, bu anlamlı ziyareti için Başkan Oğuz’a teşekkür ederek, Kahramankazan’ın ve Kahramankazan halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Bakan Öztürk, edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz’a desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

“Kahramankazan için verimli görüşme”

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan ve başkan seçilmeden önce de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Başkan Oğuz, ziyaretin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, Bakan Öztürk’e Kahramankazan’a verdiği desteklerden dolayı tüm ilçe halkı adına

teşekkür etti. Kahramankazan açısından oldukça verimli bir görüşme olduğunu ifade eden Oğuz, “İlçemizdeki eğitimi,

projelerimizi ve Kahramankazan’ımızı konuştuk. Bakanımıza ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Bakanımız Mahmut Öztürk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği 2023 vizyonu çerçevesinde inşallah eğitim alanında önemli adımlar atacak. Kendisine bu konuda çok güveniyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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