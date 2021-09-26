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Başkan Oğuz’dan barınma sorunu yaşayan öğrencilere: “Mağdur olmalarına müsaade etmeyiz”

Kendisi öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kamp merkezlerinin barınma sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencilerine geçici olarak ücretsiz konaklama hizmeti vereceğini belirterek, “Öğrencilerimizin kalacak yer nedeniyle mağdur olmasına müsaade etmeyiz” dedi.

ANKARA 26.09.2021, 09:29
Başkan Oğuz’dan barınma sorunu yaşayan öğrencilere: “Mağdur olmalarına müsaade etmeyiz”

Kendisi öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kamp merkezlerinin barınma sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencilerine geçici olarak ücretsiz konaklama hizmeti vereceğini belirterek, “Öğrencilerimizin kalacak yer nedeniyle mağdur olmasına müsaade etmeyiz” dedi.

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye’nin çeşitli illerinden ilçelerine üniversite okumaya gelen ve konaklama sorunu yaşayan öğrencilerin mağdur olmaması için harekete geçti. Oğuz, kamp merkezlerinin barınma sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencilerine geçici olarak ücretsiz konaklama hizmeti vereceğini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından öğrencilere seslenen Başkan Oğuz, “İlçemizde üniversite okuyan öğrencilerimizin kalacak yer nedeniyle mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Sevgili öğrencilerimizi kamp merkezimizde geçici olarak misafir edeceğiz” dedi.

Otel konforunda olan Kahramankazan Belediyesi Kamp Merkezi, kalacak yer bulmakta zorlanan öğrencilere geçici olarak ücretsiz hizmet verecek.

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