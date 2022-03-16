Başkan Oğuz’dan anlamlı ziyaretler

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun, vefat eden vatandaşların ailelerine ise taziye ziyaretlerini sürdürüyor. Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını ifade eden Oğuz, “Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz” dedi.

Başkan Oğuz, hastane veya evlerinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ediyor. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Oğuz, geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Hastaların durumu hakkında bilgi alan Oğuz, hasta vatandaşlara ise sürekli olarak yanlarında olduklarını belirtiyor. Hasta ve hasta yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ediyor. İlçede vefat eden vatandaşların ailelerini de yalnız bırakmayan Oğuz, acılı ailelere taziye ziyaretleri gerçekleştiriyor.

"Büyük bir aileyiz"

Başkan Oğuz, Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını belirterek, göreve başladığı günden bu yana ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Oğuz, “Bu doğrultuda hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Hastanede yatarak tedavi gören ve evlerinde tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızın ailelerine taziye ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Onları yalnız bırakmıyoruz. Hâl hatır soruyoruz. Onlara bir nebze de olsa moral verebilmeye çalışıyoruz. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar, vefat eden hemşehrilerimize ise rahmet diliyorum” diye konuştu.