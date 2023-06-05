Başkan Oğuz TEKNOFEST’in kahramanlarını ağırladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz TEKNOFEST’te Kahramankazan’ın gurur kaynağı Poyraz İHA takımını makamında ağırladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İstanbul’da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te 2023 Liseler Arası İHA yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Mustafa Hakan Güvençler Fen Lisesi’nin POYRAZ İHA takımı öğrencilerini makamında misafir etti. Elde ettikleri başarıyı paylaşmak ve sağlanan imkanlar dolayısıyla teşekkür etmek için Başkan Oğuz’u makamında ziyaret eden öğrenciler projelerini de anlattı. Başkan Oğuz Kahramankazan’ı temsil eden öğrencileri tebrik ederek hediye takdim etti.

“Teknolojide üretimleri yine gençlerimiz devam ettirecek”

Öğrencilerin TEKNOFEST’teki başarılarıyla hep birlikte gururlandığını ifade eden Oğuz, “Gençlerimizin bilimin rehberliğinde hayata geçirdiği tüm projeler bizleri mutlu ediyor. Yarınlarımızın teminatı ve geleceğin güçlü Türkiye’sinin mimarlarını başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Biliyoruz ki ülkemizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rehberliğinde teknolojide yaptığı yenilikleri, üretimleri yine gençlerimiz devam ettirecek. Bu büyük organizasyonda aldıkları başarı ülkemizi gelecekte emin ellere bırakacağımızın bir işareti. Tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı kutluyorum” dedi.