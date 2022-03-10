Başkan Oğuz: “Fırsatçılara ve stokçulara geçit vermeyiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, zabıta ekipleriyle birlikte ayçiçek yağının stoklanmaması ve fahiş fiyatlara satılmaması için sürdürülen denetimlere katıldı. Oğuz, vatandaşı mağdur ettirmeyeceklerini belirterek, “Fırsatçılara ve stokçulara ilçemizde geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz” dedi.

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, fiyatı son günlerde giderek artan ayçiçek yağının stoklanmaması ve fahiş fiyatlara satılmaması için başlattığı denetimleri hız kesmeden sürdürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un da katıldığı denetimde zabıta ekipleri, ilçedeki zincir ve büyük marketler başta olmak üzere ayçiçek yağı ile gıda maddesi satışı yapılan işletmeleri denetledi. Ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetledi. Ekipler, kanuna aykırı satış yapan bazı zincir market ve esnaflara farklı tutarlarda ceza kesti.

“Denetimler aralıksız sürecek”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, rutin olarak yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirterek, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi. Vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oğuz, "Fırsatçılara ve stokçulara ilçemizde geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz. Fırsatçılara karşı vatandaşımızın her zaman yanındayız" dedi.