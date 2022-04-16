Başkan Oğuz: "11 milyon TL’mizi tenkis koydurarak aldık”

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Oğuz, “İlk kez Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı” başlığıyla duyurulan birçok hizmetin, daha önce ve yıllardır çok sayıda belediye tarafından yapıldığını söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha kapsamlı hizmetler görmek istediklerini vurgulayan Başkan Oğuz, “Biz Büyükşehir Belediyesi hiçbir şey yapmamıştır demiyoruz. Biz dağ fare doğuruyor diyoruz. Büyükşehir Belediyesi küçük sularda boğuluyor diyoruz. 10 miyar TL’lik bütçeyle yapılan küçük işlerle övünmek Büyükşehir Belediyesi’ne yakışmıyor. Gözlerimiz Büyükşehir Belediyesi’nin büyüklük vasfın yakışır hizmetler görmek istiyor” ifadelerine yer verdi.

“11 milyon TL’mizi tenkis koydurarak aldık”

Başkan Oğuz, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisine söz vermesine ve konuyu birçok kez gündeme getirmesine karşın, 11 milyon TL’lik kazı tahrip bedeli alacaklarının 3 yıllık süreçte kendilerine ödenmediğini söyledi. Bu parayı daha sonra Yavaş’ın önerisi üzerine, Büyükşehir Belediyesi’nin hazineden gelen ödemelerine tenkis koydurarak tahsil etmek zorunda kaldıklarını anlatan Oğuz, “Ancak Mansur Bey söz verdikten sonra bu paraları verseydi, Büyükşehir’in büyüklük vasfına yakışanı yapmış olacaktı” dedi.

“Amerika’yı ikinci kez keşfetmeye gerek yok”

Oğuz, faaliyet raporunda “ilk kez Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı” başlığıyla duyurulan birçok hizmetin, daha önce ve yıllardır çok sayıda belediye tarafından yapıldığını söyledi. Koronavirüsle mücadele çalışmalarından mahalle meydanlarına ücretsiz internete, evlerinden çıkamayan vatandaşlara ücretsiz yemekten çok sayıda hizmete kadar ilk kez büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştirildiği bilgisinin doğru olmadığını belirtti. ABB Başkanı Yavaş’ın hizmetlerini sosyal yardımlar alanına yoğunlaştırdığını ifade eden Oğuz, “Bunlar güzel, yalnız Amerika’yı biz keşfetmiş gibi havalara girmeye gerek yok. 1994 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul’da Refah Partisi büyük bir zafer kazanmıştı. Bunun sebebi, Ankara’da Melih Gökçek, İstanbul’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halka dokunan politikalarının halk nazarında itibar görmesiydi. Sosyal belediyeciliği Türkiye’de yerel yönetimler tarihine yazan biziz. Kötü demiyorum ama keşfedilmiş bir kıtayı ikinci defa biz bulduk demek doğru değil” diye konuştu.

“Biz kaybettiğimizi kabullendik, siz kazandığınızı kabullenemediniz”

2021 faaliyet raporunda, 2018’de yapılan bir hizmetin görseliyle birlikte yer aldığını söyleyen Oğuz, “2018’de yapılan hizmet, 2021’in faaliyet raporuna girebiliyor. Hani geçmişte bir şey yapılmıyor deniliyor ya. Dolayısıyla 25 sene yapmadınız, yapmadığınız için biz yapıyoruz söylemi doğru değil. Geçmişin güzel şeylerini takdir etmek bizi küçültmez, bundan korkmayalım. İnsanlar yenilirken de bir şeyler öğrenebilir. Biz seçimi kaybettiğimizi kabullendik. Ama siz bir türlü kazandığınızı kabullenemediniz. Mansur Yavaş hala geçmiş dönemle mukayeseler yapıyor. Gerek yok seçim döneminde değiliz. Artık kazandınız, taç sizin başınıza konuldu. Kervanın başında siz varsınız. İnşallah bunları özümser, kabullenirsek geçmişle uğraşmayı bırakır, ilçemizle ve ilimizle ilgili sorunları çözmeye çalışırız” ifadelerine yer verdi.

“Gelecek vizyonu ortaya koyamadı”

ABB Başkanı Yavaş’ın bir türlü geleceğe yönelik bir vizyon, bir ufuk ortaya koyamadığının altını çizen Oğuz, Ankara halkına daha güzel hizmet etmenin yollarını aramak için burada olduklarını söyledi. Oğuz, “İnşallah hepimizin motive olduğu nokta Ankara’yı tüm Türkiye’de öne çıkaracak çok daha güzel, insana dokunan projeler üretmek olsun. Faaliyet raporu için ise geçen sene söylediğim sözü yine söylemek zorundayım. Büyükşehir Belediyemiz büyüklük vasfını bu faaliyet raporunda da geri alamamıştır” dedi.