Başkan Köse’den esnaf ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, daha hızlı ve etkin hizmet anlayışını sürdürmek amacıyla ilçe genelinde taksicisinden, manavına kadar 7’den 70’e herkesle bir araya gelmeye devam ediyor.

Mamak yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin önemine vurgu yapan Başkan Köse, “Yerinde ve birlikte yönetim anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"Gönülden gönüle köprüler kuruyoruz"

Esnafın ve vatandaşın taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini doğrudan ilk ağızdan dinleyerek, mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde ürettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaptığımız ziyaretlerle hem gönülden gönüle köprüler kuruyoruz hem de hizmetkarı olduğumuz milletimizin bize söyleyeceklerini sonuna kadar dinliyoruz. Tüm gücümüzle ve imkanlarımızla sahadayız. Mahalleleri gezmeye, vatandaşlarla buluşmaya ve Mamak’ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.