Başkan Köse yeni parkta incelemelerde bulundu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geçtiğimiz haftalarda Kartaltepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Kartaltepe Parkı’nı gezerek incelemelerde bulundu.

55 bin 150 metrekarelik alanda inşa edilen parkı gezen Köse, parkta vakit geçiren vatandaşlarla da sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, parkta ihtiyaçları yerinde tespit etti. Başkan Köse, parkın mahalleye prestij kazandırmasının yanı sıra, aynı zamanda sosyal yaşam merkezi olacağının da altını çizdi. Mamak’ta uygun bulunan alanlara park yapıp bu alanları yeşillendirerek, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdıklarını dile getiren Köse, “İlçe sakinlerimize doğanın kucağında yeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Hizmetlerinin odağına insanı alan ve insan hayatına yatırım yapan Mamak Belediyesi olarak çevreci belediyecilik uygulamalarına çok önem verdiklerini dile getiren Başkan Köse, yeşile bambaşka önem verdiklerinin altını çizdi. İlçeye yeni parklar yapılırken, eskiyen parklara da tadilat çalışmaları ile yeni kimlik kazandırdıklarının altını çizen Köse, parkın mahalleye canlılık getirdiğini sözlerine ekledi. Mamak’ta yeşil seferberliğinin devam ettiğini belirten Köse, “Güzel Mamakımıza bir yandan harika parklar yaparken, diğer yandan da eskiyen parklarımızı yeniliyoruz, yeşil alanlarımızı da yeşillendiriyoruz. Yeşil seferberliğimizin devam ettiği ilçemizde tüm çabamız, hemşehrilerimizi daha çevreci bir ortamda yaşatmak. Çabamız ve gayretimizle daha çok geniş, daha nitelikli yeşil alanlarımız olacak. Kartaltepe Mahallemizde hizmete açtığımız parkımızda çocuk oyun alanımız, fitness alanımız, futbol sahası, basketbol sahası, kafe, engelsiz kafe, satranç alanı, güvenlik noktası, oturma alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, evcil hayvanlar için ayrılmış bir alanımız bulunuyor. Parkımıza bin 699 adet ağaç, 16 bin 165 adet de bitki diktik. Bunun yanı sıra parkımıza mevsimlik çiçek ve gül diktik. İnsanlarımızın aile fertleri, dostları, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte keyifli sohbetler edebileceği, formunu korumak adına spor yapabileceği, çocuklarıyla oyunlar oynayabileceği alanlar oluşturmak adına parkların yapımını çok önemsiyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güzel günlerde kullanması dileğiyle, parkımızın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.