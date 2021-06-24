Başkan Köse, Mamak Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Covid-19 aşısı mesaisine başlayan Mamak Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kaymakam Ali Sırmalı ve AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile açılışına sayılı günler kalan ve Covid-19 aşısı mesaisine başlayan Mamak Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Aşı için gelen vatandaşlarla ve hastane yetkilileriyle görüşen Köse, hastanenin tüm birimleriyle çok yakında hizmet vereceğinin altını çizerek, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Köse, "Hastanemiz tüm birimleriyle hizmet vermek için gün sayıyor. Henüz Covid-19 aşısı olmayan vatandaşlarımız hastanemizde Biontech aşısı için randevu ihtiyacı olmadan aşı yapılmaya devam ediliyor. Sinovac için randevu ile aşı yapılıyor. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Mamak Devlet Hastanemiz nitelikli hasta odaları, son teknolojiye sahip görüntüleme cihazları, ameliyathaneleri, özellikli birimleri ile ilçenin tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak inşallah. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve hastanede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastane açıldığında göz kamaştıracak bir eser olacak, ilçemize ve bölgemize önemli sağlık hizmetleri sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Köse, hastanenin tamamlandığında tam donanımlı sistemi ile modern tıbbın ve teknolojinin uygulanacağı akıllı bir sağlık merkezi olacağını kaydetti.

Sağlık alanında çağ atlayan yenilikleriyle ilklerin hastanesi olan ve yaklaşık 38 bin metrekarelik alanda hizmet vermesi planlanan Mamak Devlet Hastanesi’nin yılsonunda tamamlanması planlanıyor. Hastane, 128 oda, 256 normal servis yatağı, 23 yoğun bakım yatağı, 22 acil müşahede odası, 12 doğum yeri ve odası, 8 ameliyathane, açık ve kapalı otoparktan oluşuyor.