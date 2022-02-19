Başkan Köse Lalahanlı Kadınlarla bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Nevin Gökçek Kültür Merkezi Lalahan düğün salonu’nda, Lalahanlı kadınlarla bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ‘Kadını dışlayan toplum, gücünü ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir’ sözüne binaen işte biz de o güç ve potansiyel ile sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

"Fikirleriniz bizler için referans kaynağı"

Mamak’ta hayata geçirilen ve planlanan projeleri hakkında vatandaşların öneri ve taleplerine her zaman kulak verdiklerini de ifade eden Köse, “Bugünde Lalahanlı hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Sizlerin fikir ve düşünceleri bizim gerçekleştireceğimiz projeler için referans kaynağı. Bu buluşmaların temel amacı da bu. Hem istekleri anlayalım hem de gelişmeleri takip edebilelim istiyoruz” diye konuştu.

Programda hem ilçe genelinde gerçekleşen projeler hem de Lalahan özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.