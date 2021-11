Başkan Köse, esnafı yalnız bırakmıyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Bahçelerüstü Mahallesi’nde fırın açılışı gerçekleştirdi.

İlçede işyeri açan esnafı özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Köse, Bahçelerüstü Mahallesi’ndeki Neşe Fırını’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Köse, Mamak’ın in ekonomisinin yapılan yatırımlarla günden güne büyüdüğünü ifade ederek, yeni açılan işyerlerinin aynı zamanda ilçenin istihdamına katkı sağladığını belirtti.

"Esnaflarımızın her zaman yanındayız"

Ülke ekonomisine katkı sunan ve istihdama can suyu olan esnafın her türlü talep ve isteğini dikkate aldıklarını ifade eden Başkan Köse, "Ankara’ya ve Mamak’a katma değer kazandıran esnaflarımızın her zaman yanında oluyoruz. Yeni açılan işyerlerinin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.