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Başkan Köse, Avrasya Hizmet Ödülü’nü KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan aldı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türk kültürü ve sanatıyla ilgili projelerinden dolayı Avrasya Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Köse, ödülünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan aldı.

ANKARA 22.10.2021, 10:21
Başkan Köse, Avrasya Hizmet Ödülü’nü KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan aldı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türk kültürü ve sanatıyla ilgili projelerinden dolayı Avrasya Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Köse, ödülünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan aldı.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen Avrasya Hizmet Ödülleri 2021 programında Mamak Belediye Başkanı Köse, Türk kültür ve sanatının gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılması hususunda yapmış olduğu

çalışmalardan dolayı Avrasya Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Etnografya Müzesi’nde düzenlenen törende Başkan Köse’ye ödülünü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi. Tarih bilincinin oluşması ve gelecek genç nesillere aktarılmasının önemini vurgulayan Köse, ”Değerlerimizi korumak, tarih bilincimizi oluşturmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Mamak Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerine çok önem veriyoruz. Ülkemizin daha parlak bir geleceğe hazırlanması konusunda en önemli güç kaynağımızın gençler olduğunu biliyor, değerlerimizi ve kültürümüzü geleceğimizin teminatı gençlerimize en iyi şekilde

devretmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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