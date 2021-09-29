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Başkan Köse asfalt çalışmalarını denetledi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Durali Alıç Mahallesi’nde 360 metrekarelik alanda sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

ANKARA 29.09.2021, 11:11
Başkan Köse asfalt çalışmalarını denetledi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Durali Alıç Mahallesi’nde 360 metrekarelik alanda sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Mamak Belediyesi’nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve ulaşımda araç trafiğini düzenlemek adına asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Murat Köse, Durali Alıç Mahallesi’nde 360 metrekarelik alanda sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. Ulaşım hizmetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Köse, “Her mahalleye eşit hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Bunun için de hemşerilerimize hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Planlanan programlar dahilinde yaptığımız çalışmalarla tüm yollarımızı daha modern ve konforlu hale getireceğiz” diye konuştu.

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