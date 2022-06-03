Başkan Ertuğrul Çetin’den okullara spor malzemesi desteği

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar İmam Hatip Ortaokulu ve Abdurrahim Karakoç Ortaokulu’nda futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtım etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar’da eğitim gören öğrencilerin spor yapabilmeleri için sportif alanda destek vermek amacıyla okullara top dağıtmaya devam ediyor. Gittiği okullarda top dağıtımın ardından çocuklarla basketbol oynamayı ihmal etmeyen Başkan Ertuğrul Çetin, kıran kırana geçen maçta çocuklarla keyif dolu vakit geçirdi.

‘‘Öğrencilerimizle basketbol oynadık’’

Okullara top dağıtmaya devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Öğrencilerimizin derslerindeki başarısının yanında sportif alanda da kendilerini eğitebilmeleri için destek oluyoruz. Bizlerde okullarımıza top dağıtımının ardından öğrencilerimizle basketbol oynadık. Genç kardeşlerimize ayak uydurmakta zorlansak da çok keyifliydi. İlçemizde eğitim veren okullarımızın spor malzemeleriyle donatmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Pursaklar İmam Hatip Ortaokulu ve Abdurrahim Karakoç Ortaokulu’nda Başkan Çetin’in elinden toplarını alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, çocuklar başkanla çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirdi.