Başkan Ertuğrul Çetin’den ‘‘Kitap Kardeşliği’’ projesine tam destek

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kullanılmayan kitapların ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşması için üniversite öğrencisi Nilay Meyrem Baltacı’nın Gençlik ve Spor Bakanlığı Pursaklar Gençlik Merkezi’yle birlikte yürütmüş olduğu ‘‘Kitap Kardeşliği’’ projesine tam destek verdi.

Kırıkkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nilay Meyrem Baltacı, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Pursaklar Gençlik Merkezi’nin desteğini arkasına alarak ‘‘Kitap Kardeşliği’’ projesiyle kitapların tekrar kullanıma kazandırılmasını ve ihtiyacı olan öğrencilerin test kitabına ulaşmasını sağlıyor. Üniversite öğrencisi Nilay Meyrem Baltacı’nın başlattığı proje ile öğrencilerin elinde kalan, artık kullanılmayan test ve okuma kitapları, çöpe atmak ya da çürümeye terk etmek yerine kitaba ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Kitap Kardeşliği projesi sayesinde hem kitapların geri dönüşümünün sağlanmasında hem de ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunulmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Nilay Meyrem Baltacı, bu süreçte projenin danışmanlığını yürüten Doç. Dr. Metin Elkatmış’a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Pursaklar Gençlik Merkezi’ne ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e desteklerinden ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

‘‘Kitap Kardeşliği projesiyle kitapların ihtiyaç sahibi çocuklarımızla paylaşılmasını çok önemli ve değerli görüyorum’’

Sosyal sorumluluk projesine tam destek verdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Kitap Kardeşliği projesiyle kitapların ihtiyaç sahibi çocuklarımızla paylaşılmasını çok önemli ve değerli görüyorum. Bu projeyle öğrencilerin kitaba ücretsiz ulaşabilmeleri sağlanarak, onların zihinlerinde yeni ufuklar açılmasına yardımcı olunacaktır. Öğrencilerimizin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kullanılmayan okuma kitapları ve test kitaplarını ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı Pursaklar Gençlik Merkezi’ne getirmelerini rica ediyoruz. Test kitabına ihtiyacı olan öğrenciler Pursaklar Gençlik Merkezi’ne gelerek kitap temin edebilirler. Böyle önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Nilay Meyrem Baltacı kardeşimi tebrik ediyorum’’ dedi.