Başkan Ertuğrul Çetin’den Hanım Evi kursiyerlerine ziyaret

Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi bünyesinde kadınlara yönelik hizmet veren Hanım Evlerinde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Yıllardır binlerce kursiyere hizmet veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda kurslar verip yüzbinlerce kadının hayatına dokunarak meslek sahibi yapıyor.

Bu kapsamda kursiyerlerin eğitim gördüğü sınıfları tek tek ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, el becerilerinin ortaya konduğu çalışmaları yakından inceledi.

Yapılan çalışmaları çok beğenen Başkan Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu ile birlikte Hanım Evleri Şefi Aysun Tulumbacı’dan kurs çalışmaları ve faaliyetleri hakkında da bilgiler aldı.

‘‘Ortaya konan her üründe sanat, zerafet ve estetik bir arada’’

Hanımların hayat boyu öğrenmeyi ve üretmeyi hiç bırakmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hanım evlerimizi ziyaret ederek kursiyerlerimizin yaptıkları çalışmaları inceledik. Kursiyerlerimiz her yaşta öğrenmenin ve üretmenin heyecanını yaşıyorlar. Ortaya konan her üründe sanat, zerafet ve estetik bir arada. Hocalarımız kursiyerlerimizle yakından ilgileniyorlar. Hanımların özellikle burada üretici hale gelme yönünde önemli beceriler kazanacağına inanıyorum’’ dedi.