banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Türkiye Kupasında şampiyon Trabzonspor
Türkiye Kupasında şampiyon Trabzonspor
Altın ve Dövizde son durum ne?
Altın ve Dövizde son durum ne?
“Madem küme düşme olmayacaktı bu lig niye oynandı?”
“Madem küme düşme olmayacaktı bu lig niye oynandı?”
Trump: TikTok konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz
Trump: TikTok konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz

Başkan Ertuğrul Çetin yetim çocukları unutmadı

PURSAKLAR BELEDİYESİ, KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YETİM ÇOCUKLARIN YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ. SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜREN, KAPI KAPI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ULAŞTIRMAYA DEVAM EDEN PURSAKLAR BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ YETİM ÇOCUKLARIN GÖNÜLLERİNE DOKUNACAK ÇALIŞMALARA İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇEDE İKAMET EDEN 573 YETİM ÇOCUĞA KIYAFET YARDIMI YAPILARAK OYUNCAK HEDİYE EDİLDİ.

ANKARA 30.07.2020, 11:31
4
Başkan Ertuğrul Çetin yetim çocukları unutmadı

Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yetim çocukların yüzlerini güldürdü.

Sosyal yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren, kapı kapı ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam eden Pursaklar Belediyesi, ilçedeki yetim çocukların gönüllerine dokunacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede ikamet eden 573 yetim çocuğa kıyafet yardımı yapılarak, oyuncak hediye edildi. Devam eden korona virüs salgını nedeniyle belirlenen program kapsamında yoğunluk oluşmaması için belirli saatlerde davet edilen aileler, beğendikleri elbiseleri seçerken çocukların kıyafet seçme sevinci yüzlerine yansıdı. Aileler ile ayrı ayrı ilgilenen müdürlük personeli, güler yüzlü tavırlarıyla çocukların yüreklerine dokundu. Bayram öncesi yapılan yardım nedeniyle Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür eden çocukların sevinçleri gözlerinden okundu.

‘‘En büyük manevi kazanç yetim kardeşimizin duasında yer almak’’

Kurban Bayramı’nın paylaşma ayı olduğunu ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik davranışların daha üst seviyelere çıkartılması gerektiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘İlçemizdeki yetim çocuklarımız bizim emanetimiz, emanetimize de en güzel şekilde sahip çıkmak istiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar ne kadar mutlu olursa, ne kadar huzurlu olursa, bizler de geleceğe o kadar emin adımlarla yürüyebiliriz. Biz, yetimlere el uzatmanın en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinci ile hareket etmeye devam ediyoruz. Bayram öncesinde hediyelerini çocuklarımıza ulaştırarak bayramlarının bayram olmasını sağlamak istedik. Bir yetim kardeşimizin duasında yer alabilmek bizler için en büyük manevi kazanç olacaktır” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
32°
açık
Namaz Vakti 30 Temmuz 2020
İmsak 04:06
Güneş 05:51
Öğle 13:16
İkindi 17:10
Akşam 20:30
Yatsı 22:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25