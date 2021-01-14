Başkan Ertuğrul Çetin inşaat sektörü temsilcileriyle buluştu
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, emlak, inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, emlak, inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.
Başkan Ertuğrul Çetin, ilçedeki inşaat ve gayrimenkul sektörünün durumunu değerlendirmek amacıyla Pursaklar Belediyesi Meclis toplantı salonunda sektör temsilcileriyle buluştu. Başkan Çetin, yatırımcılarla sektörün durumu ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yatırımcıların Pursaklar’ın gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Ekonomik durgunluğa rağmen yatırımlarını sürdüren, istihdam sağlayan emlak, gayrimenkul sahibi ve inşaat sektörü temsilcilerine her türlü desteği veriyoruz. Sizleri ilçemiz için yatırım yapan, enerjisini bu kent için harcayan insanlar olarak görüyoruz. İlçemizde yaptığınız yeni konutlarla, iş yerleriyle Pursaklar’ın daha güzel yapılara kavuşmasını sağlıyorsunuz. Diğer taraftan açılan yeni işletmeler halkımıza ekmek kapısı oluyor, istihdam sağlıyor ve ekonomimizi canlı tutuyor. Bu açıdan sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin de katkılarıyla ilçemizi daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.Emlak, gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcileri ise sektörün pandemiden dolayı kısmen darboğaza girdiği bu dönemde Pursaklar Belediyesi’nin kendilerine verdiği destekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerini ilettiler.
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