Başkan Ertuğrul Çetin: ‘‘Attığınız her adımda sizinle olacağım’’

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelindeki liselerde eğitim görerek mezun olan 12.sınıf öğrencilerine mezuniyet hediyelerini verdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin her zaman yanında olan Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezi’nde 12.sınıftan mezun olan öğrencilere, mezuniyet hediyelerini vermeye başladı.

İlçede yaptığı yatırım ve hizmetlerle geleceğin istikbali gençlere ve çocuklara yönelik eğitim-öğretime büyük değer veren Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezine gelen gençleri karşılayarak sohbet edip, spor ayakkabılarını hediye etti.

‘‘Mezun olup hediyesini almaya gelen gençlerimizin her biri benim için çok değerli’’

Pursaklar Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘12.sınıf öğrencileri, zorunlu eğitiminizi tamamladınız. Mezun olup hediyesini almaya gelen gençlerimizin her biri benim için çok değerli. Yeni hayatınızda başarılara koşmanız için her zaman yanınızda olacağım. Mezuniyet hediyenizi Pursaklar Yaşam Merkezi’ne gelerek alabilirsiniz. Sizlere güveniyor, inanıyor ve hepinizi çok seviyorum. Bundan sonraki hayatlarınızda başarılar diliyorum’’ dedi.