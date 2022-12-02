Başkan Ercan’dan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine övgü

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Ercan, geleceğin sanatçıları ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sizler seçkin öğrencilersiniz, çünkü siz sanatçı öğrencilersiniz" dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ’Gençlerle Baş Başa’ programı çerçevesinde müzik ve resim alanında yetenekli öğrencilere eğitim veren Ankara’nın sayılı güzel sanatlar lisesinden Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti. Geleceğin sanatçıları ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ercan, “Sizler seçkin öğrencilersiniz, çünkü siz sanatçı öğrencilersiniz. Özel yetenekleriniz var, sizler farklısınız” dedi.

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Başkan Ercan, sohbetin ardından Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.