Başkan Ercan: “Sincan’ı kültürün, sanatın ve sporun merkezi yapacağız”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gönül belediyeciliği anlayışından asla taviz vermediklerini belirterek, “Sincan’ı kültürün, sanatın ve sporun merkezi yapacağız” dedi.

Özel bir televizyon kanalına konuk olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’ın marka değerini yükseltecek dev yatırımları anlattı. Başkan Ercan, ilçede bir yandan Ankara’nın en büyüğü olacak olan Kongre ve Kültür Merkezi’nin hızla yükseldiğini, Fatih semtinde de Fuar Merkezi ve Sanat Akademisi’nin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti. "Ankara’nın en büyük kültür ve kongre merkezini yapıyoruz. Bununla da yetinmedik, fuar merkezi de yapıyoruz. Temel amacımız sporda, sanatta, bilimde her alanda panellerin düzenleneceği, uluslararası etkinliklerin yapılacağı yer olması. Ayrıca kent meydanımızı da yeniliyoruz. Kültürde, medeniyette, sanatta söyleyecekleri olan şehirlerin en güzel yanı meydanlarıdır. O şehrin nasıl bir şehir olduğunu meydanından anlarsınız. Biz de bunu Sincan’da yapmak istiyoruz“ diye konuştu.

Sıfır atık ile özdeşleşen Sincan Belediyesi, büyük bir alana kurduğu eko çiftlik ile geri dönüşüm çalışmalarında öncü oluyor. Ağaçlandırma çalışmaları ile yeşil alan sayısını arttıran Sincan, temiz enerji kullanımı ile de çevre hassasiyetini ortaya koyuyor. Klasik belediyecilik anlayışından çıkarak yeni nesil belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirten Başkan Ercan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, yakın gelecekte ortaya çıkabilecek iklim değişikliği, küresel ısınma tehditlerine karşı hazırlıklı olmak adına adımlar attıklarını ifade etti. Ercan, “İklim değişikliği riski var. Topraklarımızın çölleşme tehlikesi var. Buna bir çözüm bulmak için çiftçilerimizle oturup konuşuyoruz. Yerli tohumla ürünler ektik; arpa, buğday, sebze meyve elde ettik. Yetiştirdiğimiz ürünlerimizi ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Toprak analiz cihazı aldık. Bilinçli tarımı nasıl ilerletebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Eko çiftlik kurduk. Gölde alabalık yetiştiriyoruz, kurtçuk üretiyoruz, biyogaz üretiyoruz. Atıklardan çocuklara oyun bahçesi yaptık. Eğitim merkezi kurduk. Sincan’da kişi başına 1 kilo 200 gram olan atık miktarını 800 grama düşürdük. Bu şu anlama geliyor; Sincan nüfusu 600 bin civarında yani 200 bin kişi artık hiç atık çıkarmıyor. Kompost sistemle organik atıklardan gübre üretiyoruz. Yaş mama üretimine başladık. Et ve Süt Kurumuyla konuştuk. Sağlığa zararlı olmayan atık etleri alıyoruz, pazardan meyve sebze alıyoruz. Hayvanın cinsiyeti, hastalığına göre yaş mama üretiyoruz“ dedi.

“Gençlerden öğreneceğimiz çok şey var”

Başkan Ercan, “Muhakkak haftada 2 gün okullarda gençlerle bir arada oluyoruz. Bundan asla taviz vermem. Gençlerle baş başa programlarında gençlerimizin ne hissettiğini, projelerinin ne olduğu, bu şehri daha ileriye götürmek için ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için birçok çalışmamız var. Sincan’da 7 tane kütüphane var. 24 saat ders çalışma salonlarımız var. Gençlerimiz orda ders çalışıyor. Bebek kütüphanesi de açalım dedik. Okul öncesi çocuklara yönelik anneleri ile birlikte gelip etkinlik yapıyorlar, kitap okuyorlar. Çok talep gördü şimdi ikincisini yapıyoruz. Matematiğe tedirginlik duyan gençlerimizi ısındıralım diye bir matematik müzesi kurduk. Denklemleri, formülleri somut görsellerle anlatıyoruz. Dijital Dönüşüm Akademi’si açtık. E-ticaret ve dijital pazarlamadan el tasarım atölyesine, elektro laboratuvar tasarım atölyesinden robotik kodlama ve maker atölyesine kadar birbirinden zengin içerikler yer alıyor. Konservatuvar açtık. Şimdi de E-spor Akademisi kuruyoruz“ diyerek gençlere ve çocuklara yönelik birçok projenin de müjdesini verdi.