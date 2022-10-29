Başkan Ercan, mahalle meclisi toplantılarında vatandaşları dinledi

Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşlarla mahalle meclis toplantılarında bir araya geldi.

Malazgirt Mahallesi’nde Evliya Çelebi Güngörmüşler Konağı’nda, Mareşal Çakmak Mahallesi’nde ise Ali Fuat Başgil Lisesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ercan, vatandaşlarla sohbet etti. Sincan’ın geleceği ve yatırımları üzerine projelerini anlatan Ercan, aynı zamanda mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunarak talepleri dinledi.

Vatandaşlar Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın başlattığı mahalle buluşmaları ile görüşlerini bizzat Ercan’a iletebildi. mahalle meclis toplantılarında konuşan Başkan Ercan, “Mahalle toplantıları ile her sese kulak veriyoruz, her fikri birlikte güçlendiriyoruz. Sincan’ın yarınları için hemşerilerimizin hayallerini gerçekleştirmeye var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.