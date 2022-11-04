Başkan Ercan gençlerin hayallerini dinliyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Gençlerle Baş Başa” programı çerçevesinde her hafta farklı bir okulda gençlerle bir araya gelerek, hayallerine kulak veriyor.

Okullarda gençlerle buluşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu hafta İbni Sina Anadolu Lisesi ile Özcan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Tecrübelerini paylaşan Ercan, gençlerin kendilerini daha da geliştirebilmeleri, sosyal, kültürel, sanatta yer almaları adına önemli tavsiyelerde bulundu. Çocuklar ve gençlere ayrı bir önem verdiğini kaydeden Başkan Ercan, “Sincan’da yapılması gereken en önemli işlerin başında okulları görüyorum. Eğitime ve gençlerimize yapılan yatırımların en önemli, en büyük yatırımlar olduğunun farkındayız. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Gençlerimize destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve gençler, eğitim ve gençlere yönelik önemli çalışmaları nedeniyle Başkan Murat Ercan’a teşekkür etti. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.