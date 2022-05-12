Başkan Ercan: “150 bin civarında vatandaşımıza sıfır atık eğitim verdik”

Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Habertürk Tv’de Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı ile Gün Başlıyor programında canlı yayın konuğu oldu. Başkan Ercan sıfır atık konusunda Sincan Belediyesi’nin çalışmalarını ve gençlere yönelik projeleri paylaştı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, konuk olduğu Habertürk Tv’de Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı ile ‘Gün Başlıyor’ programında Sincan Belediyesi’nin sıfır atık çalışmalarından ve projelerinden bahsetti. Başkan Ercan “Sıfır atık ve geri dönüşüm bizim için herhangi bir kavram değil, yaşam biçimi. Sincan Belediyesi adeta sıfır atıkla özdeş hale geldi. Atık kumbara merkezlerini Sincan’ın her yerine dağıttık. Bir de eko çiftlik kuralım dedik. Burada biyogaz, sirke, yaş mama, gübre üretiyoruz. Kurtçuk, solucan, alabalık üretiyoruz. Birinin atığının diğerinin besini olduğu bir sistem” diye konuştu.

“150 bin civarında vatandaşımıza eğitim verdik”

Başkan Ercan Sincanlıların da sıfır atık konusunda bilinçlendiğine dikkati çekerek, “150 bin civarında vatandaşımıza eğitim verdik. Bu eğitimlerle Sincan’da kişi başına 1200 gram olan atık miktarını 800 grama düşürdük. Bu şu anlama geliyor; Sincan nüfusu 600 bin civarında yani 200 bin kişi artık hiç atık çıkarmıyor” dedi.

“Gıda ve su meselesinin milli güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum”

Sadece sıfır atık, geri dönüşüm değil; iklim değişikliği konusunda da çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Ercan “Gıda ve su meselesinin milli güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Çiftçilerimizle iç içeyiz. Toprak analiz cihazı Ankara’da ve Türkiye’de nadir kullanılan bir cihaz ama Sincan’ımızda var. Belediyemiz bunu çiftçinin faydasına sundu. Toprak analiz cihazında anlık olarak kullanılan mineral, organik inorganik yapısını takip etmeniz mümkün” değerlendirmesini yaparken yerli tohum üretim noktasında da çiftçiyi desteklediklerini söyledi.

“Ankara’nın en güzel Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezini yaptık”

Sokak hayvanları konusuna da değinen Başkan Ercan “Ankara’nın en güzel Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezini yaptık. Hangi padokta kaç hayvan olacağı standartlara uygun olarak belirlendi. Fizik tedavileri için eğitim parkuru, riskli hastalık taşıyan, belirtisi olan ve bulaşıcılık riski olan hayvanların bakım ve tedavileri için alanlar var. Orada aynı zamanda özel çocuklarımızın rehabiliteleri için hipoterapi eğitim merkezimiz de var.” açıklamasında bulundu.

Başkan Ercan Müjdeyi Verdi, 3 Millet Kıraathanesi Daha Açılacak

“Gençlere ne yapsak azdır.” diyen Başkan Ercan bütçenin önemli bir kısmını gençlere ayırdıklarını; Sincan’ı sanatın, sporun ve kültürün merkezi yapmaya kararlı olduklarını belirtti. Başkan Ercan, Sincan’da gençlerin müdavimi olduğu millet kıraathanelerine yenilerinin ekleneceği müjdesini de verdi. “Çok sayıda kütüphane açtık. 6 bin 500’dü üye sayısı bugün 65 bine çıktı. 6 tane millet kıraathanemiz var. 3 tane daha bu sene yapacağız. Ne zaman giderseniz gidin dolu. Üniversite sınavlarına, meslek yükseltme sınavına hazırlanan gençlerimiz mevcut. Biz bununla yetinmeyip Bebek Kütüphanesi de açtık. Okul öncesi çağındaki çocuklarımız kitapların kokusunu içine sindirerek büyüyorlar. Ayrıca Gençlik merkezi yaptık, fuar alanları, yüzme havuzu, dijital dönüşüm akademisi, matematik müzesi yani kültür, sanat ve spor bizim için olmazsa olmaz.”