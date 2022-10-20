Başkan Çetin’den muhtarlar onuruna yemek

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Pursaklar Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kırsal kesimde ve merkezde olmak üzere 21 mahallede görev yapan mahalle muhtarları onuruna yemek verildi. Programa katılan Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, muhtarlarla tek tek selamlaşarak günlerini kutladı.

“Muhtarlarımız görevlerini özveriyle yerine getiriyor”

Pursaklar ilçesindeki muhtarların görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini belirten Çetin, “Muhtarlarımız talepleri üst makama iletmede eksiksiz hizmet veriyorlar. Ne mutlu ki belediyemizle her daim birlikte hareket eden ve ortak istişarelerde bulunan muhtarlara sahibiz. İnşallah muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızın, talep ve ihtiyaçlarını en kısa süre içerisinde karşılamaya devam edeceğiz. Mahallelerimize yaptığımız çalışmalarımızı yerinde takip ederek, bizlere gerektiğinde rehberlik eden tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.