Başkan Çetin: ‘‘Yerimizi aldık bekliyoruz’’

Pursaklar Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde yerini aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 16-21 Kasım’da Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde Pursaklar Belediyesi de stant kurdu. Kurulan stantta ziyaretçilerini ağırlayan Pursaklar Belediyesi gençlere yönelik projeleri hakkında bilgiler verirken, gençler Ankara kedisini ve Ankara tavşanını yakından tanıma imkanı buldu. Ayrıca magnetlere yerleştirilmiş barkotlar ile Pursaklar’dan Ayasofya’ya giden Ankara kedisi Kılıç’ın sinematik videosu da vatandaşların beğenisine sunuluyor.

‘‘Gençlere çok büyük önem veriyoruz’’

Gençliğe ve gençlere yönelik birçok yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak birçok alanda çalışma yapıyor, gençlere çok büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin en büyük festival organizasyonunda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Tam gençlere göre. Yerimizi aldık. Sizleri bekliyoruz’’ dedi.