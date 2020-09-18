Başkan Çetin otobüsle seyahat eden vatandaşları korona virüse karşı uyardı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüs denetimleri kapsamında özel halk otobüsüne binerek toplu taşıma sürücülerini ve vatandaşları genelgeyle belirlenen kurallara uymaları konusunda uyardı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla bir halk otobüsüne binerek seyahat eden Başkan Çetin, Ankara‘nın ilk kadın halk otobüsü şoförü Gülşen Şahin ile yolculuk yaparak vatandaşları korona virüs tedbirlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Çetin, salgınla mücadele kapsamında belediye tarafından alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında da yolculara bilgi verdi. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uymanın şart olduğunun altını çizen Çetin, "Virüs tüm ülke genelinde bir yayılım içerisinde. Pursaklar’da da bu yayılım biraz yüksek gözüküyor. Pursaklar hattında Ankara’nın ilk halk otobüsü kadın şoförümüz olan Gülşen Hanım’ın otobüsüne misafir olarak hemşehrilerimizi virüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda uyardık. Toplu ulaşım araçlarından sıkça kontrol ve uyarılarda bulunarak sık sık dezenfekte ediyoruz. Bizim aldığımız tedbirlere ilave olarak vatandaşlarımızın da hem kendi hem de çevresindekilerin sağlığı açısından azami hassasiyet göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Çetin, Kızılay-Pursaklar hattında günde binlerce kişiye ulaşım hizmeti veren otobüs şoförü Gülşen Şahin’e kazasız belasız yolculuklar diledi.