Başkan Çetin, millet kıraathanesinde gençlerle buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, millet kıraathanesinde yoğun bir tempoyla ders çalışan gençleri ziyaret etti.

Pursaklar Yaşam Merkezi’ndeki millet kıraathanesini ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, kitap okumak ve ders çalışmak için kütüphanede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, gençlere zihin açıklığı diledi.

Millet kıraathanesinin ilk günden beri büyük ilgi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Millet kıraathanesinde ders çalışan gençlerimize uğradım. Hepsine başarılar diliyorum. Belediye olarak öğrencilerimize desteklerimiz imkanlarımız dahilinde her zaman devam edecek" dedi.

Kütüphane ziyaretinde gençlerle kısa süreli sohbet etmesinin ardından kitapları inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, haftanın her günü açık olan millet kıraathanesinin, kitap okumak ve ders çalışmak isteyen vatandaşların ilk tercihi olma özelliği taşıdığını da ifade etti.