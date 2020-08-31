Başkan Çetin, korona virüse karşı alınması gereken tedbirleri yerinde inceledi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar yerlerinde giriş çıkış, alandaki sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve hijyen gibi korona virüse karşı alınması gereken tedbirleri yerinde inceledi.

Son günlerde vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşlara ve esnaflara sık sık uyarılarda bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede kurulan semt pazarlarını gezerek, hem korona virüsle ilgili alınan önlemleri yerinde inceleniyor hem de pazarcı esnafı ile vatandaşlara sosyal mesafe konusunda daha hassas davranmaları gerektiği konusunda telkinde bulunuyor.

Zabıta ekipleri de vatandaşların maske takarak alana girmelerine izin verirken hijyen ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, ilçe sakinlerinin sağlığı için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde alışverişlerini tamamlamaları gerektiğine dikkat çekiyor.

“Korona virüsün şakası yok. Sevdiklerimizin sağlığı için kurallara dikkat edelim"

Vatandaşların pandemi kurallarına titizlikle uymaları gerektiğini aylardır hatırlattıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kendi sağlığımıza da toplum sağlığına da önem vermeliyiz. Kritik bir eşikten geçiyoruz. Bizler önlemlerimizi almazsak ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Korona virüsün şakası yok. Sevdiklerimizin sağlığı için kurallara azami derece dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı maske kullanımına, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Semt pazarlarındaki incelemelerin ardından Başkan Çetin, korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ve diğer çalışmalar hakkında halka bilgi verdi.