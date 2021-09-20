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Başkan: Çetin: ‘‘Hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarla gençlerimizin bilgiye ulaşma noktasındaki engelleri ortadan kaldırıyoruz’’

İlçedeki öğrenciler için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, “‘Hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarla gençlerimizin bilgiye ulaşma noktasındaki engelleri ortadan kaldırıyoruz’’ dedi.

ANKARA 20.09.2021, 12:04
Başkan: Çetin: ‘‘Hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarla gençlerimizin bilgiye ulaşma noktasındaki engelleri ortadan kaldırıyoruz’’

İlçedeki öğrenciler için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, “‘Hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarla gençlerimizin bilgiye ulaşma noktasındaki engelleri ortadan kaldırıyoruz’’ dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Pursaklar’da görev yapan okul müdürleri ile kahvaltı da bir araya geldi. Okul müdürleriyle gerçekleştirilen buluşmaya Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Belediye Başkan yardımcıları, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katılım sağladı.

Gerçekleşen kahvaltı programında Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede hizmet veren okullarda görev yapan okul müdürlerine ve okul aile birliği başkanlarına belediye çalışmalarını anlatırken şehre kazandırılan hizmetler ve yapım çalışmaları devam eden projeleri yerinde gezdirdi.

‘‘Hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarla gençlerimizin bilgiye ulaşma noktasındaki engelleri ortadan kaldırıyoruz’’

Öğrencilerin daha başarılı olabilmeleri için bütün imkânları seferber ettiklerini aktaran Başkan Ertuğrul Çetin, "Hepimizin farklı görevleri olsa da ortak bir amacımız var, o da milletimize hizmet ederken yarınlarımız olan çocuklarımızı da geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamak. Millet Kıraathanesi, Çocuk Kütüphanesi, Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, tiyatro ve müzik kursları gibi eğitim noktasında hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarla gençlerimizin bilgiye ulaşma noktasındaki engelleri ortadan kaldırıyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak gençlere yönelik lisezone, Eba Sınıfı ve Canlı Eğitim Destekleri başta olmak üzere tüm eğitim camiasına var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerine yer verdi.

Kahvaltı programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin okul müdürlerine, ilçede yapım çalışmaları devam eden Endemik Vadi, Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisleri, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi ve Ankara Kedisi Üretim Çiftliği’ni gezdirdi.

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