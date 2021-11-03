Başkan Çetin gıda sektörü temsilcileri ile buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Meslek Grupları ve Esnaf Buluşmaları” programı kapsamında gıda sektörü temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Pursaklar’da faaliyet gösteren meslek grupları ve esnaflar ile sık sık bir araya gelerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler verip istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bu kapsamda gıda sektörü temsilcilerini misafir etti. Buluşmaya ayrıca belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Başkan Çetin, ‘‘İlçemizdeki gıda sektörü işletmecileri ile bir araya gelerek belediye çalışmalarımız hakkında sunum yaptık. Yaptığımız her proje şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tutuyor. İlçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projelerle de Pursaklar’ı gelecek güzel günlere hazırlıyoruz. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Kahvaltı programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin çiftçilere ilçede yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden Endemik Vadi, Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisleri ve Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’ni gezdirdi.