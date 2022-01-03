Başkan Altınok’tan market denetimi

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için ilçedeki marketlerde denetim yaptı. Altınok, marketlerde ve semt pazarlarında vatandaşın alım gücünü zorlayacak fahiş fiyatlı ürün satışına göz yumulmaması için zabıta ekiplerine de talimat verdi.

Marketlerde sürdürdüğü denetimler sırasında fahiş fiyatlı ürün satılmaması konusunda iş yerlerini uyaran Altınok, vatandaşın da nabzını tutarak onlardan gelen talepleri de dinledi. Altınok, “Vatandaşlarımızın alım gücünü zayıflatacak olan her türlü haksız kazancın ve ticaretin karşısındayız. Semt pazarlarımızı, alışveriş merkezlerimizi ve marketlerimizi denetliyoruz. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerimize uyarılarda bulunuyoruz. Fırsatçılık yapanları tespit ettiğimiz anda gerekli yasal işlemleri uygulayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.

Vatandaşların mağdur edilmesine tahammüllerinin olmadığını da belirten Altınok, fahiş fiyatlı bir ürünle karşılaşıldığında Keçiören Belediyesi zabıta birimine ‘0312 361 06 06’ telefon numarası aracılığıyla ihbarda bulunulabileceğini söyledi.