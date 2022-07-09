Başkan Altınok’tan huzurevine Kurban Bayramı ziyareti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bayramın ilk gününü huzurevindeki yaşlılarla geçirdi. Altınok, “Bu vatan sizlerin sayesinde vatandır” dedi.

Keçiören Belediyesine bağlı olan “Gönül Köşkü” huzurevinde Kurban Bayramına özel düzenlenen kutlama programında yaşlılara hem ikam dağıtımı yapıldı hem de güzel bir sohbet ortamı oluşturuldu. Kutlamaya katılan Altınok, huzurevi sakinlerine tek tek hediyelerini vererek bayramlarını kutlayıp ellerini öptü.

Bayram kutlamasında huzurevi sakinlerine hitap eden Altınok, “Bayramlar sevgi demektir, bayramlar dayanışma demektir, bayramlar geleceğimize olan istikbalimiz demektir. Biz şanslıyız. Bir sürü annemiz babamız var. Bu vatan sizlerin sayesinde vatandır. Vatanımızı vatan yapan sizlersiniz. Sağ olanlara sağlık, rahmete gidenlere de rahmet niyaz ediyorum. Bugün biz sizlerle çok mutluyuz. Herkesin annesi bir babası var bizim burada 80 tane annemiz babamız var” ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden 95 yaşındaki Şerife teyze ise bulundukları huzurevinin onlara çok iyi geldiğini ve burada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Buz ziyaret, peygamber ziyareti. Ne kadar güzel ziyaretiniz var. Gözlerinizden öpüyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.