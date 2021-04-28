Başkan Altınok’tan HDP’nin sözde soykırım açıklamasına sert tepki

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, HDP’nin 1915 olaylarını soykırım olarak ifade etmesine sert tepki gösterdi.

Başkan Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda HDP’nin Türkiye’nin düşmanlarıyla kol kola gezdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir partinin yeri olmadığını belirterek, “HDP’ye ne demek lazım! Ermeni safında bir HDP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşısında bir HDP, Amerika ile kol kola bir HDP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin düşmanlarıyla kol kola bir HDP nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti partisi olur? Binlerce Kürt vatandaşımızı öldürdünüz, önce onların bir hesabını verin! Bir sürü vatandaşımızı, askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi çoluk çocuk demeden katlettiniz. Ey hain oğlu hainler! Bunun bir hesabını verin bakayım önce siz! Kime ders veriyorsunuz siz, kime! Kimin yanındasınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin düşmanlarının yanındasınız! İnanıyorum ki HDP’ye oy veren birçok vatandaşımız da sizi lanetliyor, kınıyor” dedi.

Altınok, “Ermeni’nin safında olan bir HDP’nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşısında olan bir HDP’nin politikasını ben inanıyorum ki birçoğu kabul ve tasvip etmiyor. Anayasa Mahkemesi bunları duysun. Daha ne gerekiyor, ne gerekecek? Anayasa Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni korumak ve kollamakla görevlidir, görevi budur. Kınıyorum, lanetliyorum! Düşman safında olan, Türk düşmanlarının safında olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bükmek isteyenlerin safında olan HDP’yi sonuna kadar kınıyorum!” ifadelerini kullandı.