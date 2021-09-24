Başkan Altınok’tan “Angara’nın Yıldızları Ses Yarışması” finalistlerine ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Radyo Angara TV organizasyonuyla düzenlenen Angara’nın Yıldızları Ses Yarışması’nın provalarına katılarak ön elemeyi geçen yarışmacıları ziyaret etti.

Angara`nın Yıldızları Ses Yarışması’nda ön elemeyi geçen 12 yetenekli ses, final yolunda adım adım ilerliyor. 20 Eylül itibarıyla “kcr.tc/oyla” linki üzerinden başlatılan ve 20 Ekim’de neticelenecek olan halk oylaması ile finale kalacak olan 8 yarışmacı belli olacak. Ertuğrul Karabulut, Erhan Konuk, Gülşen Kutlu ve Vedat Kaptan Yurdakul’un jüri üyeliği yaptığı final gecesinde 10 bin TL ödüllü ses yarışmasının kazananı belli olacak. Final, 29 Ekim’de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde izleyiciler önünde gerçekleştirilecek.

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde finale hazırlanan yarışmacılarla bir araya gelen Başkan Altınok, “Burada birçok çok cevherimiz ve birbirinden değerli sanatçılarımız var. Amacımız onları gün yüzüne çıkarmak. Bu cevherlerle tarihimizi, kültürümüzü ve insanımızı buluşturmak istiyoruz. Özellikle Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bizim kültürümüz, tarihimiz ve kültür genlerimizdir. Bu sanatlarımızın yaşaması ve yaşatılması lazım. Devletleri ve milletleri, kimlikleri ve kültürleri var eder. Kültürlerini kaybeden devletler kimliklerini ve kendilerini de kaybederler. Bu amaçla ses yarışması düzenliyoruz. Burada bulunan yıldızlarımızın dışında da birçok yıldızımızın olduğuna inanıyorum. Yeni sanatçılarımıza imkân ve destek vermek, yeni sanatçılar yetiştirmek lazım” dedi.