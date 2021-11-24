Başkan Altınok’tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Öğretmenlik mesleğinin temelinde sevgi, emek, fedakârlık var. Her birimizi bir öğretmen yetiştirdi. Bu nedenle öğretmenlerimize tek bir gün değil her gün değer vermeli, onlara olan sevgi ve saygımızı daima yüreğimizde hissetmeliyiz” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Altınok, devletlerin gelişmesinde ve kalkınmasında öğretmenlerin kilit rol üstlendiğini de hatırlatarak şunları söyledi:

“Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ilk ayetin oku olduğunu, Hz. Ali’nin ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözünü dikkate aldığımızda ilmin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bize ilmi ve bilimi harf harf, hece hece öğreten öğretmenlerimizin engin bir gönülle ne kadar önemli bir görevi üstlenmiş olduklarını buradan da görüyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın okutulması noktasında nefer olan öğretmenlerimiz, kadınlarımızın ve annelerimizin cahil kalmaması noktasında da toplumumuzun lokomotifi olarak görev yapıyorlar. Ülkemizin en ücra köşelerinde eğitim meşalesini yakan öğretmenlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. ‘Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ diyen Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olma üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Şehit olan öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.”