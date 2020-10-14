Başkan Altınok: “Ya istiklal ya ölüm’ diyerek topraklarımızı tescilledik“
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI TURGUT ALTINOK, ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 97’NCİ YILDÖNÜMÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILDI. ALTINOK, “DEVLETİMİZİN BİNLERCE YILA DAYANAN BİR TARİHİ VARDIR. ‘YA İSTİKLAL YA ÖLÜM’ DÜSTURUYLA BU TOPRAKLARIN SAHİBİ OLDUĞUMUZU TESCİL EDEN BİR KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜNÜN SAHİBİYİZ. BİZLER DE KEÇİÖRENLİLER OLARAK MİLLİ MÜCADELE’NİN KARARGÂHINDA YAŞIYOR OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ.” DEDİ.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara’nın başkent oluşunun 97’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Altınok, “Devletimizin binlerce yıla dayanan bir tarihi vardır. ‘Ya istiklal ya ölüm’ düsturuyla bu toprakların sahibi olduğumuzu tescil eden bir kahramanlık öyküsünün sahibiyiz. Bizler de Keçiörenliler olarak Milli Mücadele’nin karargâhında yaşıyor olduğumuz için çok şanslıyız” dedi.
Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda seymen gösterileri eşliğinde düzenlenen etkinliğe Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye meclis üyeleri, Keçiören İlçe Müftüsü Mehmet Şahin, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, gaziler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Başkentimizin Milli Mücadele’de önemi çok büyüktür. Atatürk 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ve daha sonra da Keçiören’e geldiğinde şu anki Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binayı karargâh olarak kullanıyor. Savaş strateji merkezini orada kuruyor. Milli Mücadele’ye karargâh olan diğer bir yer de ilçemizde bulunan Çoban Mektebi binasıdır. Burayı da Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzden restore etmek üzere aldık. Çoban mektebini ‘İstiklal Mücadelesi Müzesi’ haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.
“Seymenler Atatürk’ü heyecanlandırmıştır”
Başkan Altınok, Milli Mücadele’nin önemini anımsattığı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Atatürk, ‘Türk milleti esareti kabul etmez, ya istiklal ya ölüm’ diyor. Anadolu’nun her yerinde Milli Mücadele’yi ateşliyor. Atatürk Ankara`ya geldiğinde Dikmen sırtlarında onu Seymenler karşılıyor. 10 bin atlı ve yaya, `Paşam seni karşılamaya geldik, vatan uğrunda ölmeye geldik` diyerek Milli Mücadele’ye destek veriyorlar. Atatürk bundan etkileniyor, heyecan duyuyor. Vatanım, devletim, milletim diyerek şehadet şerbeti içmek isteyen seymenlerin kararlılığı Milli Mücadele’nin temelini oluşturuyor. Atatürk daha sonra Saman Pazarı’ndaki esnaflarla buluşuyor. Buradaki esnaflar ve iş adamları Milli Mücadele’ye ciddi destek vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz de kurulduktan sonra kim ki devletimize, Milli Mücadele’ye katkıda bulunduysa toplanan paraları tekrar iade etmiş, milletine borçlu kalmamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de daha sonra bu destekleri veren vatan sevdalılarına teşekkür etmiştir.”
"Atatürk bu millet için bir armağandır"
Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Milli Mücadele sırasında Ankara’nın önemine değinerek, “Milli Mücadele’nin temelini oluşturan Ankara başkent olmayı ve bu iltifata mahzar olmayı fazlasıyla kabul etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu millet için bir armağandır” dedi.
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2