Başkan Altınok: “Söz verdik, Gündüzlü Bakım Merkezimizi açıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Söz verdiğimiz gibi 13 yaş ve üzeri kadın ve erkek zihinsel engelli bireylerimizin randevu sistemiyle bakım ve gözetim altında tutulacağı Gündüzlü Bakım Merkezimizi kısa süre içinde hizmete açıyoruz” dedi.

Keçiören Müftülüğü tarafından Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir program düzenlendi. Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Söz verdiğimiz gibi 13 yaş ve üzeri kadın ve erkek zihinsel engelli bireylerimizin randevu sistemiyle bakım ve gözetim altında tutulacağı Gündüzlü Bakım Merkezimizi kısa süre içinde hizmete açıyoruz. Bu hizmetimiz için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle de protokol imzaladık. Ailelerimiz bu

merkezimize engelli bireylerini bırakarak günlük işlerini kolaylıkla halledebilecekler” diye konuştu.

Engellilere yönelik hizmetler konusunda birçok ilke imza attıklarını söyleyen Başkan Altınok, “Keçiören Belediyesi, ÖZEV Vakfı ile birlikte İlk Eğitim ve Üretim Merkezi’ni açmıştır. Bu Türkiye’de ilktir. Henüz devletimizde ‘Engelliler İdaresi Başkanlığı’ yokken, engelli vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için ‘engelsiz kent, engelsiz yaşam’ diyerek birçok sempozyum düzenledik. Merkezi hükümetlerimiz tarafından yasaların çıkarılmasına ve şu an engellilere verilen haklar konusunda büyük hizmetlerimiz oldu. Engelli vatandaşlarımızın sosyal ve fiziki problemlerinin çözüme kavuşmasında da birçok hizmetlerimiz oldu. Yaptığımız tüm park ve spor tesislerini engelli vatandaşlarımızın faydalanabileceği şekilde inşa ediyoruz. İlçemizde 1 artı 1 daire de olsa bütün yapıların tamamında asansörü zorunlu hale getirdik. Engelli vatandaşlarımız bir yere gitmek istedikleri zaman engelli araçlarımızı talep ediyorlar ve görevlilerimiz ücretsiz olarak işlerini halledecekleri yerlere götürüp tekrar evlerine bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde de ‘Akülü tekerlekli sandalye kullanabilir’ raporu olan 10 vatandaşımıza 10 akülü sandalye hediye ettik, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay da ilçedeki engelli bireylerin yaşam kalitesini üst seviyelere çıkarmak için ellerinden gelen tüm imkânları seferber ettiklerini kaydetti.

Keçiören Müftülüğünce Estergon Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Engelliler Günü programına Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, engelli bireyler ve Keçiören Müftülüğü çalışanları katıldı.