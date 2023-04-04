Başkan Altınok, sahurda esnafı ziyaret etti
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI TURGUT ALTINOK SAHUR DENETİMLERİNİ SÜRDÜREREK İLÇEDEKİ RESTORAN, KAFE VE TAKSİ DURAKLARINI ZİYARET ETTİ.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sahur denetimlerini sürdürerek ilçedeki restoran, kafe ve taksi duraklarını ziyaret etti. Sahur yapan vatandaşlarla sohbet eden Altınok, esnafa ve vatandaşa hayırlı Ramazanlar diledi. Altınok, işletmenin birinde ise hatıra köşesine not düşerek anı ölümsüzleştirdi.
Ramazan ayı boyunca hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini söyleyen Başkan Turgut Altınok, “Keçiören’in tüm cadde ve sokaklarını gece geç saatlere kadar denetleyerek ilçemizin ihtiyaçlarını tek tek tespit etmeye devam ediyoruz. Sokak, cadde, pazar ve parklar daha düzenli, insanlarımız daha huzurlu olacak dedik ve nihayet bu huzur ve düzen ortamını tesis etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayı boyunca da denetimlerimiz sürecek. Esnafımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.