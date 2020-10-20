Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Estergon Türk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Başkan Altınok, “Muhtarlarımız hizmette ilk basamaktır. Vatandaşımız talebini ilk önce muhtara anlatıyor. Bizlerle birlikte şehrimize hizmet eden ve demokrasimizin bel kemiği olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe Keçiören’deki 51 mahallenin muhtarları katılırken, burada konuşan Başkan Altınok son bir buçuk yılda hayata geçirilen hizmetlerle ve planlanan projelerle ilgili bilgiler verdi. Konuşmasında Keçiören’i el birliğiyle, tüm kesimlerin fikrini alarak yönettiklerini kaydeden Altınok, bu yönetim anlayışında muhtarların kilit rol üstlendiğini söyledi ve şunları aktardı:

“Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz”

“Ankara’nın en borçlu belediyesiydik. Çok çalışmamız gerekiyordu, çalıştık ve belediyemizin borcunu ödedik. Parklarımızı yeniledik, buralarda asayiş anlamında huzuru sağladık. Çöp toplamak için 6 milyon TL fatura geliyordu. Yeni hizmet araçları alarak bu israfın önüne geçtik. Belediyeyi rahatlatıp ayakları üzerinde durabilir hale getirdik. Şu anda aldığımız malın bedelini en hızlı ödeyen belediyeyiz. Özel bankalara bir kuruş borcumuz kalmadı. Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz.

40 milyon TL’lik asfalt

Keçiören, yaşam tercihinde ilk sıradaydı. Yeni hizmet ve eserlerle inşallah yine bir numara olacağız. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızı gece gündüz gezerek şehrimizin adeta röntgenini çekiyoruz, eksikleri gidermek için derhal gerekeni yapıyoruz. Kentsel dönüşümümde önemli yol kat ettik. Bin 650 adet metruk yapıyı yıktık. Bu yıl 40 milyon TL’lik asfalt atıyoruz. Asfalt sezonu bitene kadar bu çalışmamız devam edecek. Seneye Keçiören’in tüm sokakları havaalanı gibi olacak.

Ovacık’a güreş kampı

Ovacık bölgemize bir güreş eğitim kampı yapacağız. Burada bir de otel olacak. Uluslararası organizasyonlarda yurtdışından gelen sporcular burada ağırlanacak. 10 konak ihalesi yapacağız, şehit Kubilay mahallemizdeki mahalle konağımızın temelini attık. 4 köyümüz var bu köylerimizi pırıl pırıl yapıyoruz. Çankaya’da olmayan yollar köylerimizde var. Pandemi döneminde belediyeye kilit vuranlardan olmadık. Maske ve dezenfektanı ilk üreten belediyeyiz. Vatandaşlarımıza kendi ellerimizle bu maske ve dezenfektanları dağıttık. Belediyemiz veterinerlik hizmetinde büyük yol kat etti. 360 bin TL’ye röntgen cihazı alıyoruz. Kliniğimize her yerden vatandaşımız geliyor, ücretsiz aşı yapıyoruz. Ameliyathanemizi de devreye sokarak hayvanlarımız için de hizmet veriyoruz. Tüm bu hizmetleri öz kaynaklarımızla yapıyoruz.”