Başkan Altınok minik öğrencilere masal okudu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 8-12 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla Yücel Hacaloğlu Halk Kütüphanesi’nde minik öğrencilere masal okudu.

Yücel Hacaloğlu Halk Kütüphanesi önüne kurulan masal çadırında minik öğrencilerle hem sohbet eden hem de çeşitli tavsiyelerde bulunan Başkan Altınok, “Çok çalışacaksınız, başarmanın yolu çalışmaktan geçer. Hepiniz çiçek, melek ve geleceksiniz. Devletimizi, anne ve babalarınızı, arkadaşlarınızı sevecek, kimseye kötülük yapmayacaksınız. Devletimize, milletimize sonsuza kadar ona sahip çıkacaksınız. Devletimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü okuyarak iyi bir şekilde tanıyacaksınız. Sonuçta iyiler kazanır, kötüler kaybedermiş. Bu nedenle dürüst de olmalısınız. Bizler de okullarınıza destek vermeye devam ediyoruz. Sizler için yeni oyuncaklar alıp okullarınıza vereceğiz. Çünkü hepiniz birer Türk bayrağısınız. Ayrıca sizler çok şanslısınız çünkü Keçiören’de oturuyorsunuz. Keçiören’de Deniz Dünyamız, teleferiğimiz ve Doğal Yaşam Parkımız var. Buraları rahatlıkla gezebilirsiniz. Bir de yeni lunapark yapıyoruz. Biz sizler için çalışmaya, sizler de geleceğimiz için alın teri dökmeye devam edeceksiniz. Anne ve babalarınıza selamlarımı iletin” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından çocuklara özel üretilen çocuk maskesi, çocuk kolonyası ve çocuk dezenfektanından oluşan hijyen kitini miniklere hediye eden Altınok, onlardan gelen talepleri de dinleyerek çeşitli notlar aldı. Etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.