Başkan Altınok: “Etlik’teki yüzme havuzumuzun Türkiye’de eşi benzeri yok”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde Türkiye ve Avrupa şampiyonlarına katılmak üzere idman yapan genç yüzücüleri ziyaret etti. Altınok, “Yaklaşık 18 yıl önce inşa ettiğimiz Etlik Olimpik Yüzme Havuzumuzun henüz Türkiye’de eşi benzeri yok. Türkiye ve Dünya şampiyonlarının yapılacağı standartların üzerinde olan bu tesisimizde çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hafta sonu mesaisinde Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda genç yüzücülerle ve aileleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Altınok tesiste yer alan olimpik yüzme havuzu, eğitim havuzu, kule atlama havuzu, bay ve bayan fıtness salonu, step-aerobik salonu, bay ve bayan sauna, kreş, masaj salonu ve dinlenme odasında da denetimlerde bulundu.

“Modern ve ferah bir tesis”

Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkeziyle vatandaşlara modern ve ferah bir ortamda spor yapma imkânı sunduklarını aktaran Altınok, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi nitelikli bir şekilde yetiştirmeliyiz. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını şehrimizden çıkarmak için Keçiören Belediyesi olarak tesisleşme anlamında büyük yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 50 milyon liralık spor yatırımımız vardı. 2021 yılı tamamlandığında 80 milyon TL’lik spor yatırımı yapmış olacağız. Bu kapsamda Keçiören’imize 5 adet daha kapalı spor tesisi kazandıracağız. Okullarımızın bahçesindeki kapalı spor salonlarımızı da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile işbirliği yaparak yeniledik. Tesislerimizin kapısı spor yapmak isteyen gençlerimize sonuna kadar açık. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.