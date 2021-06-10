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Başkan Altınok, Bakan Yardımcısı Demircan’ı Keçiören’de misafir etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı Keçiören’de misafir ederek, ilçedeki bazı sosyal, kültürel ve tarihi tesisleri gezdirdi.

ANKARA 10.06.2021, 14:47
Başkan Altınok, Bakan Yardımcısı Demircan’ı Keçiören’de misafir etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı Keçiören’de misafir ederek, ilçedeki bazı sosyal, kültürel ve tarihi tesisleri gezdirdi.

Altınok ve Demircan, ilk olarak Estergon Türk Kültür Merkezi’ni ve burada bulunan Etnografya Müzesi’ni ziyaret etti. İkili daha sonra Atatürk Botanik Bahçesi, Deniz Dünyası, Gülistan Konağı, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi, Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Gül Kreş Adası’nda incelemelerde bulundu. Keçiören’e yapılacak olan turizm yatırımlarına ilişkin proje detaylarının paylaşıldığı gezide ilçedeki turizm potansiyeline dair fikir alışverişinde de bulunuldu.

“Keçiören önemli bir turizm merkezidir”

Bakan Yardımcısı Demircan ile ilçedeki tesislerde gerçekleştirilen incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’e yapılan yatırımlarla ilçemiz Başkentteki önemli turizm merkezlerinden biridir. Keçiören’i geçmişte olduğu gibi bugün de ‘Gezilip Görülmesi Gereken Yerler Listesi’ne sokmayı hedefliyoruz. Şehrimiz, tarihi ve kültürel mirasları içinde barındıran, doğal alanlarıyla Ankaralılara nefes olan bir özelliğe sahiptir. Tarihi ve kültürel dokuları görmek isten herkes Keçiören’e gelerek hem yeni eserlerimizde hem de tarihin izlerini taşıyan eski yapılarımızda bunları görebilirler” diye konuştu.
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