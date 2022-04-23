Başkan Altınok: “Atatürk ülkemizi istişare ederek kurdu”

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde belediye binasının önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Katılımcılara hitaben konuşan Altınok, “Atatürk ülkemizi istişare ederek kurdu” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilçedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara hitaben konuşan Altınok, “Bugün 23 Nisan, cumhuriyetimizin küllerinden doğduğu gündür. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 1920 yılında, bundan 102 yıl önce açılışının yıl dönümüdür. Cephelerde savaş devam ederken bir taraftan da Milli Mücadele Kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meclisi topluyor. Meclis ülkenin her köşesinde Milli Mücadele’ye omuz vermiş olanlardan kuruluyor. Burada yapılan istişarelerle ülkemizin geleceğine ilişkin kararlar alınıyor. Atatürk, ‘Devletimizin kuruluşunda bir fikri, bir harcı olan varsa gelsin’ diyerek meclisi topluyor. Yani ülkeyi herkesle fikir alışverişi yaparak, istişare ederek kuruyor” dedi.

23 Nisan’ın çocuklara bayram olarak armağan edildiğine de dikkati çeken Altınok, “23 Nisan çocuklarımızın Bayramı. Atatürk yeni doğan bir devletin, küllerinden doğan bir devletin mirasçıları olarak bu günü çocuklara bayram olarak armağan ediyor. Ben de meleklerimizin, çiçeklerimizin, geleceklerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Başta bize bu cennet vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.