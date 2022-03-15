Başkan Altınok 14 Mart Tıp Bayramı’nı Kutladı

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)tarafından sağlık personellerine yönelik düzenlenen programa katıldı. Altınok programda yaptığı konuşmada pandemi döneminde ve sonrasında büyük özveriyle çalışan sağlıkçılara teşekkür etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra SGK Başkanı Cevdet Ceylan ve SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Gökhan Tuna Öztürk ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Dünyada birçok kutlama günü var ama Tıp Bayramı bizim yurt savunmamızın kutlamasıdır. Milli Mücadele’de askerlerimizle birlikte sağlık çalışanlarımız gerek cephede savaşıyorlar gerekse cephe gerisinde sağlık hizmeti veriyorlar ve şehit oluyorlar. İstanbul Tıbbiye 1921 yılında mezun vermiyor. Çünkü tıbbiyelilerin tamamı Çanakkale’de şehit oluyor. Yine İstanbul işgal altındayken Hikmet Boran başkanlığında sağlıkçılarımız işgali protesto ediyorlar. O günden bu güne de bu güzel gün Tıp Bayramı olarak kurtlanıyor. Aslında tıp bayramının anlamı doktorların ve sağlıkçıların yurt savunmasıdır. Bu anlamda Milli Mücadele’mizin fitilini yakan ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Konuşmasında sağlıkçıların uzun soluklu eğitimden geçtiğini ve başarılı öğrencilerden oluştuklarını da vurgulayan Altınok şunları dile getirdi:

“Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız Türkiye’mizde ilklere giren, çalışkan öğrencilerimizdir. Tıp öğrencilerimizin uzun süreli bir eğitim dönemi var. Bu anlamda ben yüreğimdekini söylüyorum, sağlık çalışanlarımızın sosyal haklarını daha da iyileştirmemiz lazım. Pandemide herkes birbirinden kaçarken, ‘bana hastalık bulaşmasın’ derken hekimlerimiz yüzlerinin akıyla bu savaşı verdi ve kazandılar. Birçok hekimimiz ve sağlık çalışanımız da şehit oldu. Onlara da yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Ne zaman canımız yansa, gece gündüz demeden hastaneye gideriz ve muhakkak orda bir hekim vardır. İnsanlara şifa veren sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti anlamak da çok zor. Bu güzel gün sağlıkta şiddetin son bulmasına, sağlıkçılarımızın da daha huzurlu ve mutlu yarınlarına vesile olsun.”

SGK Başkanı Cevdet Ceylan ise şeref konuğu olarak katılan ve programın düzenlenmesi için katkı sunan Başkan Altınok’a teşekkür ederek, “Sayın Başkanım bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Salgın döneminde tüm sağlık çalışanlarımız özveri ile görev yaptılar. Bu süreçte ben de bir hafta hastanede kaldım ve sağlık çalışanlarımızın o mücadelesine bizzat şahit oldum. Gerek kurumumuzda görev yapan gerekse tüm Türkiye’de görev yapan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Programda Türk Halk Müziği sanatçısı Emine Ata da sahne alarak sağlık çalışanları için konser verdi.