"Barış Karikatürleri" sergisi Zülfü Livaneli’de
ÇANKAYA BELEDİYESİ, 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA ZÜLFÜ LİVANELİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE “BARIŞ KARİKATÜRLERİ" SERGİSİ AÇTI.
Çankaya Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde “Barış Karikatürleri" sergisi açtı.
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin bahçesinde açılan sergide dünyanın farklı ülkelerinden karikatüristlerin barış konulu eserleri yer alıyor. Sergi aynı zamanda belediyenin Youtube kanalı üzerinden "sanal sergi" olarak izlenebiliyor. Karikatürcüler Derneği’yle ortaklaşa düzenlenen ve 50 eserden oluşan sergi, 21 Eylül tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.
Sanatseverlerin Çankaya Belediyesinin sosyal medya platformlarından da sanal olarak da gezebileceği sergi hakkında açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi sürecinde insanların morallerini yüksek tutmak için sanatın önemine vurgu yaparak, “Barışa en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla açtığımız sergiyi sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda sanatçının savaşı hicvedip, barış özlemini yansıttığı çalışmaları sanal ortamdan tüm dünya ile buluşturuyoruz” dedi.
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