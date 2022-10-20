BALKANTÜRKSİAD üyeleri Ankara’da bir araya geldi

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKİAD) üyeleri, Ankara’da düzenlenen resepsiyonla bir araya geldi.

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin arttırılması amacıyla çalışmalar yürüten BALKANTÜRSİAD’ın üyeleri, Ankara’daki Atakule Event Hall’da düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi. Etkinliğe BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tahtaoğlu, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra birçok bürokrat ve iş adamı katıldı. Programda bir konuşma yapan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, dernek üyesi iş adamları ile başkentteki dernek yöneticilerini tanıştırmak ve yeni dostluklar kurulmasını hedeflediklerini belirterek, “Bunu yaparken bu akşam olduğu gibi sayın parlamenterler ile birlikte sayın büyükelçilerin, misyon temsilcilerinin ve iş dünyası kuruluşları yöneticilerinin bir arada olmasına özen göstereceğiz. Çünkü biliyoruz ki dostluk ve barış temelinde ekonomik ilişkiler bir merhaba ile başlıyor. Ekonomik ilişkiler de geliştikçe adeta ülkeler arasındaki sınırlar da kalkıyor. Biz de bunun için çaba harcıyoruz” diye konuştu.

“Gerçekten komşunuz güçlüyse güçlü oluyorsunuz”

Türkiye olarak güçlü bir bölge inşa etmeleri gerektiğini ve güçlü bölgenin güçlü ülkesi olmanın önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Tahtaoğlu, “Gerçekten komşunuz güçlüyse güçlü oluyorsunuz. Dünya artık bu çizgide aralarında yüzyıllarca savaşmış Avrupa’ya baktığımızda 1945’ten sonra Avrupa Birliği gibi büyük bir barış paktı kurdular ve zenginleştiler” şeklinde konuştu.

BALKANTÜRKSİAD’ın vizyonu ve misyonunun çok farklı olduğunu dile getiren Milletvekili Özkan ise, “Göç ettiğimiz topraklara ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesi çerçevesinde sadece ekonomik değil, kültürel, sosyal iş birliği konusunda ve sosyal farkındalık projelerine de imza atma noktasında BALKANTÜRKSİAD Bursa’da diğer Balkan dernekleri ile beraber yol aldı” dedi.

“Balkanların her türlü çatışmadan arındırılması lazım”

Balkanların her zaman tarihte kanın, gözyaşının, çatışmaların, savaşların yaşandığı bir coğrafya olduğunu vurgulayan Milletvekili Çavuşoğlu, “Bizim düşüncemiz ve bu noktadaki istikametimiz her türlü çatışmadan hem etnik hem dini olarak arındırılmış olması çok önemli” ifadelerinde bulundu.