Balık hali ve başkent ilçeler terminali açılıyor

ABB, ilçe otobüslerini tek bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla “Başkent İlçeler Terminali” ile Yenimahalle toptancı hali içerisine inşa edilen yeni balık halinin yapım çalışmalarında sona yaklaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilçe otobüslerini tek bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla “Başkent İlçeler Terminali” ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisine inşa edilen yeni balık halinin yapım çalışmalarında sona yaklaştı. 25 araç kapasiteli ‘ilçe otogarı’ ile yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen yeni balık halinin açılışı 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Yapımına 22 Ekim 2021 tarihinde başlanan 25 araç kapasiteli ‘ilçe terminali’ ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen 14 dükkan ve 235 metrekare 1 soğuk hava deposundan oluşan yeni ‘balık hali’nin açılışı 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Balıkçı esnafı modern tesise kavuşuyor

Balıkçı esnafı modern ve hijyenik yeni dükkanlarına kavuşmak için gün sayıyor. Toptancı Hali içerisinde yer alan ve 2021 yılının nisan ayında yıkılarak temmuz ayında yeniden inşa çalışmaları başlayan balık halinin toplam maliyeti 24 milyon 65 bin Türk lirası olduğu açıklandı.

Yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerinde her biri 275 metrekareden oluşan, modern görünümlü, 2 katlı 14 adet dükkan, 235 metrekare 1 adet soğuk hava deposu, balıkların satış anına kadar taze kalabilmesi için kendi soğuk hava depoları ve 46 araçlık otopark alanı yer alıyor.

“Ankara’ya yakışır bir tesis oldu”

Ankara Balıkçılar, Manavcılar ve Akvaryumcular Oda Başkanı Atilla Süslü, “Eskiden tüm esnaf barakalardaydık. Kendi imkanlarımızla birçok şeyi yapıyorduk. Burası yıkıldı yeniden yapıldı. Modern bir tesis haline geldi. Esnaf taşınmaya başladı. Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyorum bizi ter temiz bir tesise kavuşturdu. Dört dörtlük özenle yapılmış harika bir tesis oldu. Esnaf yeni hale kavuşacağı için çok mutlu” diye konuştu.

Balıkçı hali esnaflarından Mesut Şahin, yeni inşa edilen modern ve hijyenik tesisten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“25 yıldır balıkçı esnafıyım. Daha hijyenik, modern ve konforlu bir tesise kavuştuk. Eski hali harabe gibiydi. Şu an çok mutluyuz. Bize olan ilgisinden dolayı ABB Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

İlçe otobüsleri tek bir merkezde toplanıyor

Büyükşehir Belediyesi, dış ilçelere hizmet veren otobüslerin cadde ve sokaklarda indirme bindirme yaparak neden olduğu trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla “Başkent İlçeler Terminali”inşa etti.

7 Eylül’de yapılacak açılışın ardından kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılmasının yanı sıra ilçe otobüsleri de tek bir noktada toplanmış olacak.

Toplam maliyeti 4 milyon 477 bin Türk lirası olan terminal binası bodrum, zemin kat, asmakat ve teras kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşuyor. Binanın bodrum katında 375 metrekare kazan dairesi ve depolar, zemin katında 375 metrekare 3 adet ofis, 1 adet kafeterya ve mutfak, bay-bayan lavabo ile enerji odası ve güvenlik odası, asma katta 261 metrekare istirahat odası ve mutfak, şoför odası, bay-bayan mescit, bebek bakım odası, bay-bayan lavabo bulunuyor. Teras katında ise 75 metrekare kapalı, 300 metrekare açık alan kafeterya, mutfak ile bay-bayan lavabo yer alıyor.

Ulaşım esnafı ilçe terminalinden memnun

Terminalin 2021 yılında ihale edildiğini anımsatarak açıklamalarına başlayan BUGSAŞ Başkent İlçeler Terminali Sorumlu İşletme Amiri Zeki Yarar, “Şu an bitme aşamasında. 7 Eylül’de açılış yapılacak. Terminal 400 metrekare bir alana sahip. Sığınak, mescit, bay-bayan lavabo, vatandaş ve şoförler için dinlenme salonu var. Bize kazandırılan bina Ankaralı için güzel bir değer oldu. Biz de esnaf arkadaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.