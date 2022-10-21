Balda analiz metotları masaya yatırıldı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda "Bal Analizleri ve Piyasada Alınması Gereken Önlemler" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Laboratuvarlar Daire Başkanı Erol Bulut, Gıda Mühendisi Gamze Kozanlı, Ziraat Mühendisi Suat Musabeşeoğlu, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürü Dr. Berrin Şenöz, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, müdürlük bünyesinde çalışan gıda ve kimya mühendisleri katıldı. Toplantıda konuşan TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, “2019 yılından bugüne yürütmekte olduğumuz Tağşiş Projesi kapsamında neler yapabiliriz, hangi analiz metotlarına öncelik vermeliyiz başlıkları ile beraber ön görülen riskleri de masaya yatırdık. Geçen haftalarda marketlerde 35-40 liraya satılan balları alarak analizlerini yaptırmıştık, bu analiz sonuçlarını ve bu balların daha kapsamlı bir şekilde analiz edilip firmalara gereken işlemlerin yapılması hususunu da görüştük. Zor bir süreçten geçiyoruz ancak Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği kendi görev ve sorumluluklarının ötesinde özveri göstererek bakanlığımız yanında oluyor. Yetki de yaptırım da bakanlıkta. Hep beraber sektörün geleceği için mücadele edeceğiz” dedi.